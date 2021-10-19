سالفيني: على لامورجيزي تحمل مسؤوليتها في أعمال الشغب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني الوضع في بلاده قائلا: “إننا نشهد كل الأشياء، أنا لا أتحدث عن المهاجرين، عصابات الأطفال، بل عما حدث نهاية الأسبوع الماضي، الذي جعلنا نبدو لئيمين على المستوى العالمي”، فـ”لتتحمل وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي المسؤولية”.

وقال سالفيني متحدثًا بقاعة مجلس الشيوخ، بعد إحاطة الوزيرة لامورجيزي، إن هذه الأخيرة “إن لم تكن تدرك ما يحدث فهذا خطير، وإذا كانت قد فهمته وسمحت به فهذا أكثر خطورة”، وأردف: فـ”إن لم تستطع عزل عشرين غبيًا يعرفهم الجميع بالاسم واللقب، فهذا يعني أنها لا تجيد القيام بعملها، لأن هؤلاء المشاغبين لم يهبطوا من المريخ”.

وأشار السيناتور إلى أن “هناك شيء خاطئ، ولم نسمع كلمة نقد ذاتي عنه، ولا حتى كلمة واحدة، إنه خطأ فادح”. واختتم بالقول: “عندما يصل بايدن وكبار رجالات العالم الآخرون”، إلى إيطاليا “آمل ألا يكون هناك مثل هذا القصور، فلا يمكننا تحمله”.