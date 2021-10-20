إيطاليا: اكتمال صياغة المناورة الاقتصادية لعام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية أن المناورة الاقتصادية للحكومة والخاصة بعام 2022 قد اكتملت صياغتها.

ووفقاً لمصادر من الحكومة، فقد “تم في خطة عام 2022، تأكيد ما تم تخصيصه لدخل المواطنة، الذي كان مقرراً للعام الجاري، وتمديد المكافآت الفائقة والحوافز المالية الأخرى المخصصة لقطاع البناء والإعمار حتى عام 2023″، وذلك “باستثناء مكافأة ترميم الواجهات التي أعيد حشرها ضمن فائض الخصومات الأخرى”.

وحسبما علمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، فإن “هذه هي بعض المؤشرات التي تسربت من غرفة التحكم حول وثيقة تخطيط الميزانية المتوقع أن يقرها مجلس الوزراء قريباً”، والتي “تم فيها تخصيص موارد إضافية للدخل خلال سنة وباء كوفيد 19، والتي قد لا تكون ضرورية بعد مع عودة الحياة الطبيعية”، في البلاد.