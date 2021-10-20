إيطاليا: من محاربة التطرف إلى قواعد التنصت في إحاطة لوزيرة العدل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن شملت مواضيع انتقلت من محاربة التطرف إلى قواعد التنصت على المكالمات الهاتفية. بعض القضايا التي تمركزت من حولها جلسة استماع وزيرة العدل، مارتا كارتابيا أمام اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (COPASIR) اليوم.

وقال رئيس اللجنة، السيناتور أدولفو أورسو في مذكرة، إن “هذا الاجتماع يأتي في إطار جلسات الاستماع الدورية للوزراء المنتمين إلى اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية، والتي تُعقد في إطار السرية، وفقًا لما يقتضيه القانون رقم 124 لسنة 2007”.

وتابع: “تم خلال الجلسة مناقشة مواضيع مختلفة. فقد جرى أولاً الوقوف عند وضع محاربة التطرف ذي المصفوفة الطائفية مع الإشارة بشكل خاص إلى نشاط المراقبة الذي تقوم به وحدة التحقيق المركزية وما يترتب على ذلك من إجراءات طرد، على ضوء مواجهة ظاهرة متغيرة باستمرار، غالبًا ما تتميز بأعمال انفرادية كما يتضح ذلك جلياً في حادث قتل النائب البريطاني ديفيد أميس مؤخرًا”.

وأشار أورسو إلى أنه “فيما يتعلق بمكافحة التطرف، بادرت اللجنة أيضًا بدراسة محددة على ضوء ما برز في جلسات الاستماع حول عواقب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان، وبالتالي، من ناحية التهديدات الإرهابية الجديدة”.

وذكر المسؤول الأمني أن “القضية الأخرى التي تم تناولها خلال جلسة الاستماع كانت تتعلق بالعقود السرية، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتوريد أنظمة الاعتراض المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بالتدخلات التنظيمية الممكنة لإدماج قواعد تخصيص هذه الخدمات”.

وخلص أورسو الى القول، إن “اهتماماً خاصاً أحيط بقضية حماية البيانات، الحساسة بشكل خاص، فيما يتعلق بقطاع العدالة، وكذلك فيما يتعلق بعملية الرقمنة وحمايتها كجزء من مشروع الحوسبة السحابية الوطنية”.