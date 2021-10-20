إيطاليا: تخلف عن الركب الأوروبي في مجال الرقمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، إنها تشهد تخلفاً عن الركب الأوروبي في مجال الرقمنة.

وأضاف دراغي في إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن اجتماع المجلس الأوروبي يومي 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في بروكسل، أنه “فيما يتعلق بجدول الأعمال الرقمي، يعتزم المجلس تحديد خارطة الطريق لأهداف عام 2030، بما في ذلك تحديد المواعيد النهائية ونظام الرصد”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الأهداف الأوروبية لعام 2030 ترتبط بأربعة مجالات ذات أولوية: البنى التحتية، والتحول الرقمي الآمن، الفعال والمستدام، التحول الرقمي للشركات، رقمنة الخدمات العامة والمهارات الرقمية”.

وذكر رئيس الوزراء أن “إيطاليا جعلت هذه الأهداف شعاراً لها ونتوقع تحقيقها بحلول عام 2026″، كذلك “”بفضل موارد الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”. وأردف “لا نزال متخلفين عن الركب، لكننا عازمون على سد الفجوة التي تفصلنا عن بقية أوروبا، بل وقيادة التحول الرقمي الأوروبي في بعض القطاعات”.

وتابع، “للقيام بذلك، خصصنا 50 مليار يورو، أي أكثر من ربع الميزانية الإجمالية للخطة. وقد وضعت رئاسة الوزراء والوزارات المعنية بالفعل آليات للتحقق من التقدم الذي تم إحرازه”. وخلص دراغي إلى القول إن “هذه الآليات لن تكون ثقيلة بشكل مفرط وستستند إلى مؤشرات موثوقة”.