إيطاليا: نمو بنسبة 1.4٪ في قطاع الإنشاءات بشهر آب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن التوقعات بارتفاع المؤشر المعدل موسميا والخاص بقطاع الإنشاءات خلال شهر آب/أغسطس الماضي، قد شهدت زيادة بنسبة 1.4٪ مقارنة بشهر تموز/يوليو السابق له.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الأربعاء، إنه “خلال الربع الممتد من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2021، سجل الإنتاج في قطاع البناء انخفاضًا بنسبة 0.3٪ مقارنة بالربع السابق”، لكن “المؤشر الخام للإنتاج الإنشائي ارتفع على أساس الاتجاه بنسبة 5.1٪”، بينما “سجل المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم نموًا بنسبة 1.5٪، نظرا لتسجيل 22 يوم عمل تقويميًا مقابل 21 في شهر آب/أغسطس 2020”.

وأشار تقرير (إستات) إلى أن “في متوسط ​​الأشهر الثمانية الأولى لعام 2021، سجل المؤشر الخام زيادة قدرها 30.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”. واختتم بالقول “بينما نما المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم بنسبة 30.3٪”.