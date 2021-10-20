فون دير لاين تنتقد اعتماد أوروبا على واردات الغاز وتدعو لتنويع الموردين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ -روما- انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اعتماد التكتل الموحد على واردات الغاز الطبيعي لتلبية إحتياجاته الداخلية مما يجعله عرضة لتقلبات الاسعار.

وقالت الاربعاء، مخاطبة الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوروبا “تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز: نحن نستورد 90% من الغاز الذي نستخدمه، مما يجعلنا عرضة” لمخاطر ارتفاع اسعار الكهرباء على مستوى المستهلكين.

ورأت رئيسة الجهاز التفيذي الاوروبي أن الحل يكمن في “تنويع الموردين”، وأيضا “الحفاظ على دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي. نحن بحاجة إلى مناقشة هذه المسألة بعمق وبالطبع بحاجة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة”.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي قد أشار، في إحاطة أمام مجلس شيوخ بلاده عشية اجتماع المجلس الاوروبي، إلى صعوبة التعامل مع زيادة أسعار الغاز وما يترتب على ذلك من ارتفاع في فواتير الكهرباء. ولكنه أضاف “يجب أن نسأل أنفسنا أولاً ما إذا كانت الزيادة في سعر الغاز مؤقتة أم هيكلية، وهناك أسباب عديدة، جزء منها، يدعو للاعتقاد بأنها مؤقتة”.