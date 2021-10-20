المعارض الروسي نافالني يفوز بجائزة ساخاروف للبرلمان الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سترا سبورغ- أعلنت كتلة حزب الشعب الاوروبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فوز المعارض الروسي أليكسي نافالني بجائزة ساخاروف لحرية الضمير لعام 2021، والتي يمنحها البرلمان الأوروبي كل عام تقديراً لمن يناضل من أجل حقوق الإنسان.

وكتب رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي، ديفيد ساسولي في تغريدة أن “نافالني حارب بلا كلل ضد فساد نظام فلاديمير بوتين: لقد كلفه ذلك حريته وتقريبًا حياته”. وأردف “جائزة اليوم إعتراف بشجاعته الهائلة ونكرر طلبنا للافراج الفوري عنه”.

وكانت كتلة حزب الشعب الاوروبي قد رشحت نافالني في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتفوق المعارض الروسي على مرشحين آخرين لنيل الجائزة من بينهم مجموعة من النساء الأفغانيات والرئيسة البوليفية السابقة جانين آنيز.