قادة يمين-الوسط الايطالي: سعي لتوحيد العمل في البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن قادة أحزاب تيار يمين-الوسط في إيطاليا “مواصلة العمل كائتلاف” وعقد “اجتماعات دورية” للتنسيق على المستوى البرلماني.

جاء ذلك في ختام لقاء ثلاثي الاربعاء في روما بين سيلفيو برلسكوني (حزب فورتسا إيتاليا) وماتيو سالفيني (حزب الرابطة) وجورجا ميلوني (حزب إخوة إيطاليا) انعقد بعد أيام من خسارة مرشحي الائتلاف في الانتخابات المحلية الاخيرة، خاصة في المدن الكبرى كروما وميلانو وتورينو ونابولي وبولونيا.

ووصف بيان مشترك الاجتماع بـ”الودي”، الذي جرى “في جو من أقصى قدر من التعاون”، مشيرا إلى أنه بعد “فحص دقيق لنتائج الانتخابات والأسباب التي أفضت إليها، قرر قادة يمين-الوسط أنه من الآن فصاعدًا سيعقدون اجتماعات دورية، على أساس أسبوعي، للاتفاق على إجراءات برلمانية مشتركة”.

واضاف البيان “بهذه الروح نفسها، ينوي يمين-الوسط التحرك بشكل موحد وفي الوقت المناسب للتحضير للآجال الانتخابية والسياسية المقبلة مع إيلاء اهتمام خاص لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل” بداية العام القادم.

يشار إلى أن حزب ميلوني ينتمي إلى صف المعارضة، بينما يشارك حزبا برلسكوني وسالفيني في الائتلاف البرلماني الواسع الداعم لحكومة المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، ماريو دراغي. كما أن هناك تباين في وجهات النظر داخل الائتلاف بشأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بإدارة أزمة كوفيد-19، بما في ذلك فرض إلزامية الشهادة الصحية الخضراء، فضلا عن إدارة ملف الهجرة وبعض السياسات الاقتصادية المعلنة.