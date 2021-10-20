إيطاليا: 33 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وتسجيل 3702 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاربعاء تسجيل 3702 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و33 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 725 ألفا و887، حصد الوباء أرواح 131 ألفا و688 منهم.

الوفيات الثلاثاء كانت 77 وفاة والاصابات 2697 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 0.4% إلى 0.76%.

وحسب بيانات وزارة الصحة، لم يتم تسجيل زيادة في عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة بالامس (حيث بقي في المجموع 355 مريضا)، بينما ارتفع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية فيها بعد دخول 41 مريضا، ليصبحوا 2446.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و520 ألفا و531، بعد شفاء 4 آلاف و544 مريضا بين أمس واليوم.