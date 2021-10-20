دراغي، تعليقا على الازمة بين بروكسل ووارسو: نحن في الاتحاد الاوروبي لأننا نتشارك قيمه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي اليوم الاربعاء “نحن في الاتحاد الاوروبي ليس فقط لأننا بحاجة إلى أوروبا موحدة، ولكن أيضا لأننا نتشارك القيم التي هي أساس البناء الأوروبي”.

وجاء حديث دراغي في مداخلة أمام برلمان بلاده عشية القمة الاوروبية، تعليقا على الخلاف المتصاعد بين المفوضية الاوروبية وبولندا بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أقرتها حكومة اليمين في الاخيرة ورفضها لسيادة محكمة العدل الأوروبية على نظامها القضائي الوطني.

وأضاف دراغي “الأمر لا يتعلق بإدانة الأشرار لأنه يوجد في بروكسل أشخاص طيبون: هناك مشكلة سيادة محكمة العدل الأوروبية على المحاكم الدستورية الوطنية. هذا هي القاعدة القانونية الذي تُبنى عليه أوروبا والحياة الأوروبية”.

وقال في إشارة لتهديدات بروكسل بفرض عقوبات مالية على وارسو، “المفوضية الأوروبية ترد بحزم ويجب أن ندعم ما تفعله. سنرى كيف تنتهي لحظات التوتر هذه. الأمل هو أن نعود إلى حضن محكمة العدل الأوروبية دون تقويض الاتحاد الأوروبي لسياسته القائمة على التضامن والمسؤولية وسيادة ولايته القضائية. إنه طريق صعب سياسياً وليس قانونياً”.