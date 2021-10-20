جمعية المؤلفين والناشرين الايطالية تتعرض لقرصنة الكترونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعرضت الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين (Siae) لعملية قرصنة إلكترونية تمكن منفذوها من إختراق 60-70 جيغا بايت من المعلومات بما في ذلك بيانات المؤلفين والحساب المصرفي والفواتير والعقود.

الجهة المجهولة المنفذة لعملية القرصنة لم تشفر أي خوادم بمفاتيح غير قابلة للفك ولكنها اكتفت بسرقة البيانات من الخوادم وطالبت بفدية بعملة البيتكوين من أجل عدم الكشف عن هذه البيانات.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة، غايتانو بلانديني، شدد على عدم التجاوب مع طلب الفدية وأعلن تقديم شكوى إلى شرطة البريد الايطالية وهي الجهة المسؤولة عن مكافحة الجرائم عبر شبكة الانترنت

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