غويريني: مناقشة جادة في وزاري ناتو حول البوصلة الاستراتيجية الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني عن “مناقشة جادة وطموحة حول البوصلة الاستراتيجية” اليوم في بروكسل لوضع السياسات الدفاعية الأوروبية المشتركة، وذلك لدى وصوله إلى مقر حلف شمال الاطلسي (ناتو) للمشاركة في الاجتماع الوزاري للحلف، وهو الاول بعد توقيع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا اتفاقية (أوكوس) الامنية التي أغضبت الاوروبيين.

وكتب غويريني في تغريدة على منصة (تويتر) “لحظة تاريخية للاتحاد الاوروبي: فرصة لا يمكن تفويتها لرفع قدرات الاتحاد الاوروبي الدفاعية والامنية والتحول إلى لاعب دولي ولتقوية بنية الدفاع والامن لدينا، بالتعاون مع حلف شمال الاطلسي”.

جدير بالذكر أن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل سيقدم المسودة الأولى لـ”البوصلة الاستراتيجية” في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد، أي في غضون الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وينظر الأوروبيون إلى “البوصلة الاستراتيجية” بوصفها اطاراً عاماً شاملاً وتصوراً لما ستكون عليه سياساتهم الدفاعية المقبلة، والتي تتضمن من بين أمور أخرى انشاء قوة تدخل سريع.