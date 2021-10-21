مسؤول أمني ايطالي: نحترم الدستور بمجال مكافحة الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول أمني إيطالي احترام الدستور في مجال مكافحة الإرهاب، وتجنب الطرق المختصرة الخطيرة.

وقال قائد وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) الجنرال باسكوالي أنجيلوسانتو متحدثًا في ندوة نُظّمت بروما الخميس لمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الوحدة التي يقودها، إن “مجمل الانجرافات القليلة جدًا نحو الإرهاب، والتي تم احتواؤها على الفور من قبل نظامنا الأمني، تم في سياقها تضمين نشاط مكافحة الإرهاب بإيطاليا في الإطار الدستوري وبشكل كامل، كما نشهد تآزراً يمكننا أن نفخر به”.

وأضاف الجنرال أنجيلوسانتو: “نحن نربط الامتثال النموذجي لإملاءات الدستور بأقصى فعالية لأساليب التحقيق. وهذا لا يأتي فقط لأن محققي مكافحة الإرهاب الإيطاليين يشعرون بأن حدود التحقيق القانوني التي رسمها ميثاقنا الأساسي لا يمكن تجاوزها، بل لأنهم أدركوا قبل كل شيء أن احترام هذه الحدود هو ما يضمن بالضبط، فعالية الاستجابة القمعية والوقائية”.

وأشار قائد الـ(ROS) إلى أن “أولئك الذين مارسوا أسلوب مكافحة الجريمة لوقت طويل مثلنا، ينأون بأنفسهم تمامًا عن إمكانية الوقوع في إغراء سلك طرق مختصرة خطيرة”، والتي “تنتج عمومًا عن صدمة عاطفية ناجمة عن عمل إرهابي، هجوم للمافيا أو جريمة شنعاء”.