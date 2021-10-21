قلق أوروبي حيال تزايد أعمال العنف في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الشعور بالقلق إزاء العنف المتزايد في سورية”، مشيرا الى الاحداث التي شهدتها يوم أمس الأربعاء دمشق والشمال الغربي، “حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصًا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة.”

ودعا بيان للناطق بإسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل “جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس”. وقال بيتر ستانو “نكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على الصعيد الوطني كما دعا إلى ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن”.

وأضاف البيان “ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد وإعادة الهدوء”، مشددا على أن “السبيل الوحيد إلى الاستقرار في سورية هو حل سياسي موثوق وشامل تيسره الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.”