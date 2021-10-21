دي مايو: إفريقيا شريك تجاري رئيسي لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الخميس على أن “إفريقيا تعد بالنسبة لإيطاليا شريكًا تجاريًا رئيسيًا تلعب تجاهه شركاتنا دورًا محوريا”.

ونوه في رسالة إلى مؤتمر أوروبا-إفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة الافتراضي في روما-داكار، بأنه “في السنوات الأخيرة، كانت إيطاليا على الدوام في المراتب الاولى من حيث حجم الاستثمار المباشر في القارة الأفريقية”، حيث “استثمرت أكثر من 27 مليار يورو في عام 2020 ”.

واشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أن القارة السمراء “لطالما كانت تقليديا أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية” و”لقد جعلناها أحد محاور الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين”.

وقال إن “نظام بلدنا يتمتع بدرجة عالية من التكامل مع نظام الإنتاج الأفريقي، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتصنيع والبنية التحتية والسياحة”، مجددا إلتزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يقودها القوي بدعم تدويل الشركات الايطالية.