رئيس البرلمان الاوروبي: ينبغي إعادة التفكير في علاقاتنا بإفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- روما- رأى رئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي أنه “ينبغي أن نعيد التفكير في علاقتنا بأفريقيا بطريقة مختلفة. وفي نفس الوقت، نعمل بشكل ملموس على تطوير الشراكات والشبكات التي تعزز نماذج الأعمال المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة”.

واضاف ساسولي في رسالة إلى المؤتمر أوروبا-افريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة الافتراضي المنعقد اليوم وغدا بالتزامن في روما وداكار، “لا جدوى من إخفاء حقيقة أنه، في بداية ما نأمل أن تكون المرحلة النهائية للوباء، هناك العديد من التحديات التي تواجه أوروبا وأفريقيا. نحن نفكر في التحول البيئي والوصول إلى الطاقة، من خلال نهج شامل للتوازن البيئي وتهديدات تغير المناخ التي يجب اعتبارها أيضًا قضية ذات أولوية لمنع وقوع أسوأ وأعمق العواقب على البلدان النامية “.

وقال “هناك ايضا الفرص الكامنة في مجال الرقمنة”، حيث “نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية وفي أشكال الوصول المستدام إلى مصادر الطاقة. يمكننا ويجب علينا التركيز على النمو المستدام وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء. ومرة أخرى لإيجاد مسارات مشتركة للتدخلات الضخمة في مجال التعليم والتدريب والثقافة بشكل عام. إنه التزام يجب أن تتعهد به أوروبا وأفريقيا مع تحمل متبادل للمسؤولية”.