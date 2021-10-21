إيطاليا: 36 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 3794 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الخميس تسجيل 3794 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و36 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 729 ألفا و678، حصد الوباء أرواح 131 ألفا و724 منهم.

الوفيات الاربعاء كانت 33 وفاة والاصابات 3702 إصابة، فيما تراجع قليلا معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المجراة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية من 0.76%. الى 0.66%.

وحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفع عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة بالامس بمريض واحد ليبلغ مجموعهم 356، بينما تراجع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية فيها بعد خروج 25 مريضا، ليصبحوا إجمالا 2439.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و524 ألفا و204، بعد شفاء 3 آلاف و673 مريضا بين أمس واليوم.