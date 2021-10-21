برلسكوني: يمين-الوسط لن يهدي دراغي لليسار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني أن “مواقف معينة لبعض أحزاب يمين-الوسط لن تخاطر بإهداء ماريو دراغي إلى اليسار”، في إشارة الى الشريكين في يمين-الوسط جورجا ميلوني وماتيو سالفيني.

وأضاف برلسكوني في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الخميس لمجموعة حزب الشعب الاوروبي في بروكسل، “لا أعتقد حقًا”، فضلا على أنه “تربطني علاقة قديمة وقوية جدًا بدراغي”.

واشار برلسكوني، الذي شدد على أهمية بقاء رئيس الوزراء الحالي على سدة السلطة حتى نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام 2023، إلى أنه “على الرغم من اعتراضات أحد وزرائي، جوليو تريمونتي، عينته محافظا لبنك إيطاليا” في عام 2005.

واضاف برلسكوني “كما تغلبت على رغبات ألمانيا، من خلال السيدة ميركل، التي أرادت تقديم محافظ البنك المركزي الألماني رئيسا للمصرف المركزي الاوروبي” وهو المنصب الذي تولاه دراغي في عام 2011. وقال “باختصار، أعتقد أنني شاركت في مسيرته المهنية بطريقة براغماتية وملموسة للغاية. ومرة ​​أخرى، أنا من فكّر فيه (رئيسا للوزراء) لحكومة ائتلافية تجمع بين قوى اليمين واليسار في إيطاليا من أجل التغلب على حالة طوارئ كوفيد-19 “.