وزير الخارجية الايطالي: ليبيا مستقرة تعني أيضًا أوروبا أكثر أمانًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، التأكيد على أن بلاده “تدعم بقوة مسار الاستقرار في ليبيا”، وقال “نحن نظهر ذلك بالحقائق”.

وكتب في منشور على فيسبوك، بعد زيارته لطرابلس والمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول (مبادرة استقرار ليبيا): “ضمان السلام والتنمية في هذا البلد يمثل أولوية للمجتمع الدولي بأسره، لأن ليبيا مستقرة تعني أيضًا أوروبا أكثر أمانًا”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “يمكننا مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير المنضبطة من خلال السعي لتحقيق هدفين محوريين: الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن”انتخابات حرة وشفافة مع إنسحاب تدريجي للمرتزقة الأجانب والمقاتلين، بوسعها ضمان هذه النتائج”.

وقال “إيطاليا مرتبطة تاريخيًا بليبيا، وهذا هو السبب في أننا سنواصل دعم مؤسساتها نحو استكمال عملية الانتقال”، لذلك كان مؤتمر طرابلس “لحظة مهمة لإعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بأسره، وإيطاليا في المقدمة”.