مفوضة أوروبية: ليس بوسع شركة طيران (إيتا) الحصول على مساعدات حكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت نائبة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مفوضة شؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر على أنه ليس بوسع شركة الطيران الايطالية الجديدة (إيتا)، التي بدأت أولى رحلاتها منتصف الشهر الجاري، الحصول على مساعدات حكومية كتلك التي تلقتها شركة (أليتاليا) السابقة، التي نشأت على انقاضها.

وقالت المفوضة لمحطة (سكاي نيوز24) الايطالية إنها “شركة مستقلة وحصلنا على ضمانات بهذا الصدد من الحكومة الايطالية”.

وبشأن استخدام (إيتا) العلامة التجارية لـ(إليتاليا)، قالت “كانت هناك منافسة مفتوحة على العلامة التي فازت بها (إيتا) ولها الحرية في اختيار ما تريد فعله بها: بوسعها أن تقرر ما إذا كنت تريد استخدام العلامة التجارية الجديدة أو أخرى، بألوان إيطالية وبنفس الشعار”.