رئيس وزراء بلجيكا يدعو دول جنوب أوروبا لتعزيز حماية حدودها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دوكروو دول جنوب أوروبا لتعزيز الحماية لحدودها من أجل التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية.

وقال رئيس الوزراء، على هامش اجتماعات اليوم الثاني للمجلس الأوروبي في بروكسل “يمكن أن يكون للتعاون الأوروبي مزايا عديدة”، وفيما يتعلق بالبعد الخارجي للهجرة “هناك حديث عن التضامن، لكن يجب أن يكون في اتجاهين”.

وأضاف موضحا “بالنسبة لبلدان الجنوب الرسالة واضحة: عززوا حدودكم وسنكون متضامنين معكم بأموال إضافية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد بشكل أفضل”. وتابع “لكن أيضًا من الجانب الآخر، لا يمكن لمجموعة صغيرة من البلدان فقط بذل قصارى جهدها لاستقبال أشخاص يحتاجون إلى المساعدة. ولكي يمضي العمل بشكل جيد، يجب على الجميع المشاركة” في عمليات توطين اللاجئين.