إيطاليا تسعى لحجم صادرات يتجاوز 500 مليار يورو سنويا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده تسعى لتحقيق رقم قياسي جديد في حجم الصادرات، الذي يشكل تقريبا ثلث الناتج المحلي الاجمالي، بتجاوز 500 مليار يورو سنويا.

وكتب دي مايو، المتواجد اليوم في لندن للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “رقم قياسي تلو رقم قياسي للمنتجات الايطالية. هدفنا التالي هو تجاوز 500 مليار من الصادرات”.

وأضاف “وصلنا بالفعل في الفترة أيلول/سبتمبر 2020 -آب/أغسطس 2021 إلى 494 مليارًا، متجاوزين بيانات 2019، عام القفزة في الصادرات”.

واشار دي مايو إلى أن العام الحالي “هو عام إعادة إطلاق الانشطة الانتاجية” بعد مرحلة الاغلاق بسبب وباء كوفيد-19، “وفي السباق نحو إعادة التشغيل الكاملة، تشكل علامة (صنع في إيطاليا) فرقًا. هذا ما تؤكده الأرقام، نتيجة العمل الذي قامت به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإصدار ميثاق دعم الصادرات”.