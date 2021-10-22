إيطاليا: انخفاض تصاريح الإقامة للجوء بنسبة 51.1٪ عام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا انخفاض تصاريح اللجوء بنسبة 51.1٪ مقارنة بالعام السابق، وأنه تم إجمالا تسجيل 13467 تصريحًا جديدًا للجوء والحماية الدولية خلال عام 2020، والتي تمثل نسبة 12.6٪ من إجمالي عدد التصاريح الجديدة الصادرة.

وقال تقرير “المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا، للسنوات 2020-2021” للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الذي صدر الجمعة، أن “الانخفاض ارتبط بجميع دول المنشأ الرئيسية من خارج الاتحاد الأوروبي، لكن التراجع النسبي الأكثر وضوحًا، شمل المواطنين الهنود والأوكرانيين، إذ تجاوز الـ80٪ مقارنة بعام 2019.

وأضاف التقرير أنه “حتى بالنسبة لتصاريح لم الشمل الأسري، وهي السبب الرئيسي لدخول بلادنا، انخفضت هي الأخرى بنسبة 38.3٪ مقارنة بالعام السابق، والتي تشمل الآن ما يقرب الـ59٪ من التصاريح الجديدة الصادرة”.

وذكر التقرير الإحصائي أن “التصاريح لأسباب العمل أيضاً، شهدت تقلصاً أقل حدة بين عامي 2019 و2020 (بنسبة 8.8٪) مقارنة بتلك التراجعات التي تُعزى لأسباب أخرى. ومع ذلك، كان عدد الوافدين لأسباب تتعلق بالعمل في مستويات منخفضة للغاية بالفعل في السنوات الماضية”.

وأشار إلى أنه “في هذه الحالة، لا يكون التراجع معممًا، فبالنسبة لبعض المواطنين، كان التغيير النسبي إيجابيًا إلى حد كبير، وإن كان في إطار من القيم المطلقة المضمنة، وهذا ينطبق على الوافدين من نيجيريا وباكستان وبنغلادش. كما سجلت مجتمعات أخرى زيادة، وإن كانت أقل وضوحا، في تصاريح العمل الجديدة، كما كانت الحال بالنسبة لأوكرانيا والمغرب”.

وخلص التقرير الى القول إنه “يمكن أن تُعزى هذه الديناميكية جزئيًا إلى نتائج تطبيع أوضاع المهاجرين، الذي على الرغم من أن آثاره لم تظهر حتى الآن بشكل تام، إلا أنه كان ذا عواقب على بعض المجتمعات”.