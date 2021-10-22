إيطاليا: حوالي 132 ألف أجنبي حظوا بالجنسية عام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه على الرغم من انتشار وباء كوفيد 19، فقد ازدادت عمليات الحصول على الجنسية الإيطالية من قبل المهاجرين بين عامي 2019 و2020.

وقال تقرير “المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا، للسنوات 2020-2021″، الذي صدر عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “العملية الطويلة اللازمة لقبول طلبات المواطنة (غالبًا ما تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات)، فضلا عن رقمنة الإجراءات، من الواضح أنها تصدت للآثار المترتبة على الانكماش الذي شهدته القطاعات الأخرى”.

وأضاف التقرير أنه “خلال عام 2020، كان هناك 131,803 أجنبي حصل على الجنسية (بزيادة بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2019)، أي ما يقرب الـ90٪ (أقل بقليل من 119 ألفًا) ممن كانوا في السابق مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي”.

وذكر التقرير الإحصائي أن “الزيادة تُعزى بالكامل إلى تنامي الطلبات الخاصة بالرجال (ازدادت بنسبة 11.6٪) بينما انخفضت طلبات العنصر النسائي بحاصل 3٪”، وكذلك “بسبب الانخفاض غير الكبير في إجراءات الاستحواذ على الجنسية عن طريق الزواج (بنسبة 16.5٪) والتي كانت دائمًا تخص النساء بشكل رئيسي”.

وأشار إلى “انخفاض عمليات الاستحواذ من قبل المولدين في إيطاليا عند بلوغهم سن الثامنة عشرة (بنسبة 40.2٪)، وتلك الخاصة بصلة الدم (بنسبة 30.9٪)”، مبيناً أن “الحالة الأولى ارتبطت بتقليص الممارسات من جانب إدارات البلديات المتضررة جرّاء تعليق المواعيد النهائية على ضوء تباطؤ أنشطة المكاتب بعد انتشار الوباء”.

وخلص التقرير الى القول إنه “أما في الحالة الثانية، فقد أدى التنقل من بلد إلى آخر، والذي أصبح أكثر صعوبة، إلى منع أحفاد المهاجرين الإيطاليين من الوصول إلى إيطاليا والتقدم بطلب الحصول على الجنسية”.