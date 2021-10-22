إيطاليا: مجلس إدارة مؤسسة Med-Or يعين لجنة علمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مؤسسة (Med-Or) التابعة لمجموعة ليوناردو لتبادل الخبرات والتكنلوجيات، إن مجلس الإدارة أقر خطة النشاط والميزانية المتوقعة لعام 2021، كما قام بتعيين لجنة علمية ستضم 18 عميداً جامعياً.

هذا وقد انعقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس المؤسسة ماركو مينّيتي يوم الأربعاء الماضي في مقرها بروما، والذي انطوى جدول أعماله، على مناقشة بعض الالتزامات الهامة للاضطلاع، في الأشهر المقبلة، بمبادرات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة.

وبهذا الصدد، أعلن مينّيتي، أن “(Med-Or) ستستفيد اعتبارا من اليوم من دعم لجنة علمية من المستوى الأول، مؤلفة من دعاة متميزين للبانوراما الأكاديمية وخبراء في القطاع، يمثلون مستوى دوليًا من التميز”.

وأوضح رئيس المؤسسة، أن “كل هذا من أجل تعزيز علاقتنا التناضحية مع عالم الجامعات والبحوث في إيطاليا”، وكذلك “لتوطيد العلاقات مع المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي والثقافة “.

ووفقا لبيان المؤسسة، فـ”ستتألف اللجنة العلمية من 39 عضوًا، بينهم 18 عميداً لبعض من أرقى الجامعات الإيطالية، فضلا عن “أساتذة وخبراء في الموضوعات محل الاهتمام”، كما “تستفيد (Med-Or) أيضًا من مساهمة أعضاء اللجنة العلمية، وتعتزم تطوير ومتابعة شراكة مستمرة مع العالم الأكاديمي والثقافي والعلمي الإيطالي”.

وخلص البيان الى القول إن مساهمة هؤلاء الأعضاء “ستخدم أيضا لتوسيع نطاق الآفاق الدولية للمؤسسة، وتشجيع المبادرات الجديدة تجاه بلدان منطقة المتوسط ​​الموسعة”.