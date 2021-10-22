وزير البيئة الإيطالي: نسعى للريادة في التحول البيئي عالمياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، إن “الهدف من مهمتنا هو تحويل إيطاليا إلى بلد رائد عالمياً للتحول البيئي”.

وفي مساهمته التي تضمنّها الفصل المخصص للاستدامة في نسخة عام 2021 من “كتاب الأحداث” الذي تنشره سنويا مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، أكد الوزير على “التحديات التي يجب مواجهتها والفرص التي يجب اغتنامها في هذه المرحلة الهامة والحساسة من التغيّر العالمي”.

وأوضح تشينغولاني، أن “وزارتنا ملزمة في إطار هذا التحدي باتباع السياسات البيئية”، وكذلك “إدراكًا منا بأنه يتعين علينا مواجهة ديون بيئية خطيرة”، مبيناً أن “ذلك لا يرجع حصريًا إلى من أنتجه، سواء كان جيلًا أو مجتمعًا، بعيدًا في الزمان والمكان”.

وتابع: “علاوة على ذلك، نحن مثقلون بالفعل بالديون البيئية التي تكبدناها في العقود الماضية، والتي سيكون من الصعب بشكل متزايد استرداد قيمتها، إذا لم نتحرك في الوقت المناسب من خلال المبادئ التوجيهية الرئيسية الثلاثة التي حددناها”.

وذكر الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، أن “هناك ثلاثة خطوط عمل رئيسية، والتي يجب أن توجه عمل بلدنا بأسره”. وأكد أنه “يجب أن نعمل أولاً وقبل كل شيء على جعل بلادنا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ الحتمي، تعزيز القدرة على التنبؤ بالظواهر والآثار من خلال أنظمة المراقبة والتحليل المتقدمة والمتكاملة”.

وخلص تشينغولاني مشددا على ضرورة “تعزيز جميع الاستثمارات اللازمة لجعل البنى التحتية الحيوية أكثر مرونة، كشبكات الطاقة وجميع تلك الشبكات الأخرى الأكثر تعرضًا لمشاكل المناخ والهيدروجيولوجيا”.

هذا ويسلط “كتاب الأحداث” لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الضوء على، أنشطة الحكومة والبرلمان، مداخلات ديوان الرئاسة، الحياة السياسية والشؤون الداخلية للأحزاب، الانتخابات الإقليمية، الانتخابات الأمريكية الأخيرة مع انتقال البيت الأبيض من الجمهوري ترامب إلى الديمقراطي بايدن، نشاط الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية، وكذلك الحروب في ليبيا وسورية”.

وكذلك: “هجمات الإرهاب الدولي، تدفقات الهجرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حالات التمرد في السجون، المحاكمات الكبرى وقضايا عالم الجريمة، أخبار الفاتيكان وحياة الكنيسة، الأحداث الرياضية وعروض عالم التلفزيون، السينما، المسرح، الموسيقى والأدب”، وفي النهاية “وداع الشخصيات الإيطالية والعالمية الكبيرة”.