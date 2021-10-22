المنتدى السعودي الأخضر: القادة في مواجهة التحديات البيئية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تبدأ يوم غد السبت في العاصمة الرياض، أعمال المنتدى السعودية الأخضر، والذي يجمع رؤساء الدول، كبار المسؤولين، رجال الأعمال، الأكاديميين، ممثلي المجتمع المدني والمختصين بالبيئة، في مبادرة الأيام الثلاثة.

وسيقدم المبادرة وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تأتي انطلاقا من رغبة المملكة في الاستجابة للتحديات البيئية ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة التغيّر المناخي.

وتهدف الاجتماعات، التي تعقد في الرياض، إلى تنسيق أفضل، على المستويين الإقليمي والدولي، للإجراءات اللازمة للتعامل مع الطوارئ البيئية والتغلب على التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.

وتشمل الخطب المرتقبة، من بين أمور أخرى، كلمة الأمير ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة (سنام) الإيطالية، ماركو ألفيرا، وكذلك صاحب السمو الملكي بالمملكة المتحدة، أمير ويلز.

فضلا عن المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة ماركو لامبرتيني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة (Interstellar Lab) الفرنسية، باربرا بيلفيزي، وزير مفوض بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عبد الله طوله، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية، توني تشان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار لشركة (بريدج ووتر أسوسيتس) رايموند داليو، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات بول هولثوس، رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة.

وكذلك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (توتال إينيرجيز) باتريك بوياني، وزير الطاقة البرازيلي بينتو البوكيرك، وزير النفط الكويتي محمد عبد اللطيف الفارس. وزير البترول المصري طارق الملا، وزير النفط والطاقة في النيجر ماهاماني ساني محمدو، وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف، وزير النفط النيجيري تيميبر سيلفا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (دايستر باور) غاسبر غراف فون هاردنبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة (لارسن آند توبرو) الهندية س. ن. سوبراهمانيان؛ الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، رئيس (H2 Energy Ag) باتريك هوبر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيرليكيد الفرنسية بينوا بوتييه.