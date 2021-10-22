إيطاليا: 3882 إصابة بكوفيد و39 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 3882 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 39 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا الى 131,763 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد الإصابات الجديدة على أساس 487,218 تحليل كشف عن العدوى والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 0.79٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين يعالجون من أعراض الوباء في المستشفيات، بلغ 2443″، وهم بزيادة بـ4 حالات”، بينما “يقبع في أقسام العناية المركزة 343 شخصًا”، واختتم بالقول إن “13 من هؤلاء نقلوا إليها في الساعات الـ24 الأخيرة”.