القادة الأوروبيون يقترحون إجراءات ملموسة ضد توظيف بلدان ثالثة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن القادة الأوروبيون أن المجلس الأوروبي “لن يقبل أي محاولة من قبل دول ثالثة لاستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، كما يدين جميع الهجمات المختلطة على حدود الاتحاد الأوروبي وسوف يرد على هذا الأساس”.

وجاء في تقرير استنتاجات المجلس الأوروبي حول الهجرة، الذي صدر الجمعة، أنه لذلك، “ندعو المفوضية إلى اقتراح أي تغييرات ضرورية على تشريعات الاتحاد الأوروبي، واتخاذ تدابير ملموسة مدعومة بالمال الكافي لضمان استجابة فورية ومناسبة، بما يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية، ومن بينها الحقوق الأساسية”.

وأشار التقرير إلى أن “دولاً عديدة في الاتحاد الأوروبي تطلب تمكينها من إقامة حواجز على الحدود الخارجية على حساب ميزانية الاتحاد الأوروبي، لمعالجة تدفق المهاجرين من دول خارج الاتحاد، مثل بيلاروسيا، التي تشجع التدفقات وتنظمها”.