خمس ساعات من النقاش حول الهجرة في قمة القادة الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قضية الهجرة لمدة خمس ساعات.

وقال بيان بهذا الصدد، إن “المجلس الأوروبي، الذي بدأ حوالي الساعة 10 صباحًا، لا يزال مستمرًا ويبحث النقطة الأخيرة، وهي الرقمنة”، مبيناً أن “من بين نقاط الاحتكاك الرئيسية، هناك إشارة إلى الحركات الثانوية، الواردة بالفعل في رسالة الدعوة الموجهة من شارل ميشيل لبلاد الشمال الأوروبي”.

وقال إن “موقف بلدان الجنوب، بما في ذلك إيطاليا، من ناحية التحركات الثانوية، أي حركة المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، لا يمكن حلها دون معالجة مشكلة التحركات الأولية، تلك التي تأتي من دول خارج الاتحاد نحو دوله، التي تصل إليه للمرة الأولى”.

وأشار البيان إلى أن “هناك عقدة أخرى تتمثل بالحواجز والعقبات التي سيتم بناؤها على الحدود الخارجية للاتحاد، للمساعدة في إدارة التدفقات”، مبيناً أن “بلداناً عديدة، بما في تلك المتاخمة لبيلاروسيا، ترسل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي انتقاما من العقوبات، وترغب بتمويل من ميزانية الاتحاد”.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن “الحواجز ضرورية، لأنه لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، نظراً لأن نظام ألكسندر لوكاشينكو سيحاول إقامة روابط جديدة مع دول الشرق الأوسط، من أجل جذب مزيد من المهاجرين إلى الحدود مع بولندا، ليتوانيا ولاتفيا”.