مهاتفة لوزيرة الداخلية الإيطالية ونظيرها التركي حول ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أن الوزيرة لوتشانا لامورجيزي، أجرت اليوم محادثة هاتفية مع وزير داخلية الجمهورية التركية، سليمان صويلو، كان محورها ملف الهجرة.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي)، إن “الحوار الهاتفي تمركز حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما بشأن تعاون قوات الشرطة في البلدين في مجال محاربة الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، تهريب المخدرات”، فضلا عن “التنظيمات الإجرامية التي تستغل وتغذي تدفقات الهجرة غير النظامية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضحت المذكرة أن “الوزيرين لامورجيزي وصويلو اتفقا على جدول أعمال اجتماع ثنائي يعقد في روما قريبًا بشكل حضوري”، والذي “سيجري مع إيلاء اهتمام خاص أيضًا لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر”.