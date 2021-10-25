بوريل يطالب بإطلاق سراح حمدوك والقادة المدنيين بالسودان  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للإتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، بإسم الاتحاد عن “إدانة اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء آخرين في القيادة المدنية من قبل القوات العسكرية السودانية”.

وأضاف بوريل في بيان “ندعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عمن احتجزتهم بشكل غير قانوني”، مشيرا إلى أن ما قام به الجيش يمثل “خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني من أجل السلام والعدالة والتنمية الاقتصادية”.

وشدد البيان على أنه “ينبغي احترام حق التظاهر السلمي”، و”تجنب، بأي ثمن، العنف وسفك الدماء”، حاثا على “فتح شبكات الاتصال”.

وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أولئك الذين يعملون من أجل سودان ديمقراطي بحكومة مدنية شرعية بالكامل تضمن السلام والحرية والعدالة للشعب السوداني. يظل هذا هو أفضل ضمان لاستقرار البلاد والمناطق الأوسع على المدى الطويل”.