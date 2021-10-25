البابا: فلنشعر جميعًا إزاء الهجرة بالمسؤولية تجاه وضع خطير للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الجميع إلى الشعور بالمسؤولية تجاه وضع الهجرة الخطير للغاية.

وفي تغريدة على صفحته بمدونة (تويتر) التي تبث بتسع لغات، كتب البابا: “أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين في ليبيا: لن أنساكم أبدًا؛ أسمع صراخكم وأصلّي من أجلكم”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “لنشعر جميعًا بالمسؤولية تجاه هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يعيشون منذ سنوات عديدة كضحايا لهذا الوضع الخطير”.

وكان فرنسيس قد أطلق يوم أمس نداء مماثلا لأجل المهاجرين في ليبيا، بعد صلاة التبشير الملائكي مع الناس في ساحة الفاتيكان.