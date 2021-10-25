متحدث باسم بوريل: ندعو حكومة إسرائيل لوقف بناء المستوطنات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا المتحدث باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، “حكومة إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في العطاءات المعلنة”.

جاء ذلك في بيان أشار فيه بيتر ستانو إلى إعلان “السلطات الإسرائيلية (أمس) الأحد عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في جفعات هاماتوس بالقدس الشرقية”.

وكرر المتحدث موقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين”، مشددا على أن “الاتحاد الأوروبي اوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان”.