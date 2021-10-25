إيطاليا: 30 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 وتسجيل 2535 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاثنين تسجيل 2535 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و30 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 743 ألفا و720، حصد الوباء أرواح 131 ألفا و856 منهم.

الوفيات الاحد كانت 24 وفاة والاصابات 3725 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الاخيرة من 0.9% إلى 1.1%.

وحسب بيانات وزارة الصحة، تراجع عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة بالامس بمقدار 3 ليبلغ اليوم 338، بينما ارتفع عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية فيها بعد دخول 106 آخرين، ليصبحوا 2579.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و537 ألفا و210، بعد شفاء 2626 مريضا بين أمس واليوم.