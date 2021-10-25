الامين العام للأمم المتحدة يدين “الانقلاب العسكري” في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن “الإدانة الشديدة” لـ”الانقلاب العسكري الجاري في الخرطوم وجميع الأعمال التي يمكن أن تعرض الانتقال السياسي والاستقرار في السودان للخطر”.

ودعا في بيان صدر عن المتحدث بإسمه إلى “إعادة التشكيل الفوري لترتيبات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”، مشددا على أن “الاحتجاز غير القانوني لرئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين أمر غير مقبول ويتعارض مع الوثيقة الدستورية والشراكة الحاسمة لنجاح المرحلة الانتقالية في السودان”، وطالب بـ”الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وجميع المعتقلين تعسفيا”

كما حض الامين العام “أصحاب المصلحة السودانيين على العودة فورا إلى الحوار والانخراط بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان”.

وجدد غوتيريش “التزام الأمم المتحدة الثابت ودعمها لتحقيق الانتقال السياسي في السودان” وأنها “ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي”، محذرا من “إن أي محاولات لتقويض عملية الانتقال هذه تعرض أمن السودان واستقراره وتنميته للخطر”.