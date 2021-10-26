دراغي: عمل الأسابيع المقبلة على خطة التعافي سيشمل الحكومة بأسرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن العمل الذي ينتظرنا في الأسابيع المقبلة على خطة التعافي، سيشمل الحكومة بأسرها.

وأضاف دراغي مخاطبا طلاب معهد (أنطونيو كوكّوفيلّو) العالي للتدريب التقني في باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب) الثلاثاء، أن “الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”، التي تنطوي على “برنامج الاستثمار والإصلاح الذي اتفقنا عليه مع المفوضية الأوروبية، يضعكم أنتم وأقرانكم في المركز”.

وأردف رئيس الحكومة: “لهذا السبب قررت أن أبدأ من هنا مسيرة توضح الـ(PNRR)”، مبيناً أن الأمر يتعلق بعملية “ستشمل الحكومة بأكملها في الأسابيع المقبلة”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن “الموارد المخصصة للجنوب اليوم غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وذكر دراغي أنه “يجب أن ننفق هذه الأموال بشكل جيد، بأمانة وسرعة”. وأوضح أن “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وكذلك البلديات والهيئات الإقليمية الأخرى”. واختتم بالقول، إن “التأخيرات في الإنفاق التي أثرت لفترة طويلة على الجنوب، تشكل عقبة أمام حريتكم وضريبة على مستقبلكم”.