رئيس وزراء إيطاليا: تجاوز العقبات أمام موهبة النساء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، التغلب على الأحكام المسبقة وتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام إطلاق النساء العنان لمواهبهن.

وأضاف دراغي في كلمته خلال زيارة لمعهد (أنطونيو كوكّوفيلّو) العالي للتدريب التقني في باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب) الثلاثاء، أن “إحدى أولوياتنا تتمثل بسد الفجوات بين الجنسين”، فـ”28٪ فقط من خريجي المعاهد التقنية العليا (ITS) حتى الآن هم من النساء”.

وشدد رئيس الحكومة، على أن، “من واجبنا كسر الأحكام المسبقة وتذليل العقبات، التي لا تزال تعيق إطلاق المواهب النسائية”.

وذكر دراغي أن “الحضور المحدود للنساء بين الخريجين، يعكس مشكلة أوسع تتعلق بالوجود المحدود للفتيات والنساء في الفصول المعنية بالمواد العلمية”. مؤكداً القول: “إنه تحد لا يمكننا الفوز به إلا إذا بدأنا من المدرسة”.

وخلص رئيس الوزراء مشيراً إلى أن “النظام التعليمي الذي لا يعمل، يغذي عدم المساواة، يعيق عجلة التقدم ويحرم بلادنا من مواطنين قادرين وواعين”.