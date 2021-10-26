برلسكوني يدعو لتوحيد السياسة الخارجية ولدفاع مشترك على المستوى الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، على إن “سياسة خارجية أوروبية مشتركة وأداة دفاع مشتركة ضروريتان للغاية، وبطبيعة الحال في تآزر مع حلف الأطلسي الذي هو مرجعنا المطلق”.

واضاف، في إتصال مع نواب حزبه في البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء “لقد كنا أول من تحدث عن ذلك منذ سنوات عديدة والآن أدركه الكثيرون”، خاصة “في ضوء حالة العجز التي أظهرتها أوروبا حيال الكارثة الأفغانية” في إشارة إلى تولي حركة طالبان مقاليد الحكم بعد إنسحاب قوات حلف شمال الاطلسي من البلد الاسيوي، إلا أنه قال “لكن لا يزال هناك مسار طويل لنقطعه” من أجل توحيد السياستين الخارجية والدفاعية الاوروبية.

وقال برلسكوني إن حزبه، الذي ينتمي إلى كتلة الشعب الاوروبي، “إلى جانب أوروبا تقاسم القيم والمصالح مع شركائنا وعلى قناعة بأن مصلحتنا الوطنية أكثر حماية كلما كانت علاقتنا مع أوروبا أوثق وأعمق. علاقة يجب أن تكون بالطبع عبر التعاون وليس التبعية”.