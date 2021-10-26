لجنة أمن الجمهورية الايطالية تقر تقريرا لصالح “إجراءات أكثر فاعلية ضد التطرف الجهادي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو موافقة اللجنة على تقرير سيقدم في وقت لاحق إلى البرلمان حول “إجراءات أكثر فاعلية لمحاربة ظاهرة التطرف الجهادي”.

واشار في تصريح صحفي الثلاثاء إلى أن التقرير المعني “صدر أيضًا نتيجة لجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بالتزامن مع التطورات الدراماتيكية ذات الصلة بانسحاب الوحدة العسكرية للتحالف الدولي من أفغانستان”، ويركز على “مكافحة أكثر فاعلية لظاهرة التطرف باعتبارها التهديد الرئيسي من طرف جبهة الإرهاب ذات الطابع العقائدي”.

وقال أورسو، الذي ينتمي لحزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض إن “اللجنة حددت بعض التدابير الممكنة وخطوط العمل التي تهدف إلى إبراز فعالية الإجراءات الوقائية، إلى جانب الإجراءات ذات الطبيعة القمعية المتوخاة بالفعل، وحثت أيضاً على دراسة المقترحات التشريعية المتعلقة بالموضوع المقدمة بالفعل في البرلمان”.