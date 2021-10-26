لقاء ثنائي بين بايدن وماكرون في روما على هامش قمة مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن برنامج الرئيس جو بايدن خلال زيارته لروما للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين المقررة يومي السبت والاحد القادمين، يتضمن لقاءا ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اللقاء المرتقب وجها لوجه بين الرئيسين يأتي في أعقاب الازمة الدبلوماسية التي انفجرت بين باريس وواشنطن على خلفية الاعلان عن “اتفاقية اوكوس” الامنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا والتي ألقت بموجبها الاخيرة عقد شراء غواصات فرنسية.

وتشمل لقاءات بايدن في روما التي يصل إليها يوم الجمعة، زيارة حاضرة الفاتيكان لعقد “لقاء خاص” مع البابا فرنسيس يعقبها اجتماعان مع كل من رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.