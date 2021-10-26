إيطاليا: 48 وفاة جديدة بسبب كورونا وتسجيل 4054 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الثلاثاء عن تسجيل 4054 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و48 حالة وفاة، في وقت دعا فيه وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا الاشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما لتلقي الجرعة الثالثة المعززة.

العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 744 ألفا و773، حصد الوباء أرواح 131 ألفا و904 منهم.

الوفيات الاثنين كانت 30 وفاة والاصابات 2535 إصابة، فيما بلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي اجريت 0.6% متراجعا عن الـ1.1% المعلنة أمس (بإختبارات أقل).

وحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفع قليلا عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات مقارنة بالامس بمقدار 3 ليبلغ اليوم 341، وكذلك عدد من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية فيها بعد دخول 25 آخرين، ليصبحوا 2604.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين 540 ألفا و823، بعد شفاء 3 آلاف و613 بين أمس واليوم.