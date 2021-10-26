لجنة أمن الجمهورية الايطالية توصي بتجريم حيازة مواد دعائية للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، بشأن الارتقاء بفاعلية مكافحة الارهاب، إلى أن الويب والسجون لا يزالان “أرضًا خصبة لظاهرة التطرف”، ودعا إلى تقييم إمكانية توسيع دائرة العقوبات الجنائية لتشمل إمتلاك مواد دعائية محرضة للارهاب كما هو الحال عند حيازة مواد اباحية للاطفال.

يشار إلى أن القانون الايطالي لا يعاقب على حيازة المواد الدعائية للارهاب ما لم يتم نشرها عبر الفضاء الالكتروني أو المادي.

ويشير التقرير، الذي سيقدم إلى البرلمان الايطالي، إلى أن “الأدوات القمعية المقدمة متنوعة وفعالة، على الرغم من أنها تحتاج دائمًا إلى صقل مناسب. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالدعاية أو الكتيبات، تتفق لجنة أمن الجمهورية مع بعض الملاحظات التي ظهرت خلال جلسات الاستماع، حول عدم كفاية حيازة هذه المواد لإصدار أي عقوبة ما لم يتم نشرها”، حيث يرى أنه “من المستحسن، على سبيل المثال، إدخال هذا النوع من الجرائم على غرار المادة 600 من القانون الجنائي بشأن حيازة مواد إباحية للأطفال”.

ويشير التقرير إلى أنه “من الواضح أن أساليب نهج مكافحة التطرف متنوعة للغاية ولكن من ناحية أخرى من الضروري التحرك على الفور ضد العناصر التي تطرفت، حتى لو كانت أشخاصًا قانونيين لم يقترفوا (بعد) أية جريمة، لكن بوسعهم في أي وقت أن يقرروا المغادرة لسيناريو حرب، أو الأسوأ من ذلك، التحرك على المستوى المحلي”.