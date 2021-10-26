بوريل يهدد بتعليق المساعدات الاوروبية للسودان “ما لم يتغير الوضع”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، “الادانة الشديدة” للانقلاب العسكري في السودان و”الاعتقال غير القانوني لرئيس الوزراء والعديد من الوزراء” وممثلي المجتمع المدني والذين ينبغي “الإفراج عنهم فورًا”.

كما إستنكر بوريل إعلان حالة الطوارئ في السودان، واصفا في تصريح صحفي “محاولة تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية” بـ”الأمر غير المقبول”، على حد قوله.

وحذر المسؤول الاوروبي من أنه “إذا لم يتغير الوضع على الفور، فستكون هناك تداعيات على التزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي”.

وذكّر بوريل بـ”الحق في الاحتجاج السلمي”، حاثا قوات الأمن السودانية على “ضبط النفس”، كما شدد على أنه “يجب، بكل السبل، تجنب المزيد من العنف وإراقة الدماء”، معلنا أن الذين ينتهكون حقوق الإنسان سيتعرضون “للمحاسبة”.

وجدد المسؤول الاوروبي “التزام التكتل الموحد القوي” بالتحول الديمقراطي في السودان، داعياً جميع الشركاء في المنطقة إلى “دعم عودة البلاد الفورية إلى مسار الديمقراطية”