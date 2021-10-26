غوتيريش يجدد الدعوة للافراج عن حمدوك والمحتجزين “بشكل غير قانوني”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إدانته للانقلاب العسكري في السودان، مشددا على ضرورة عودة الشراكة بين الجيش والمدنيين خلال عملية الانتقال الحالية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء.، في معرض رده على سؤال حول الوضع في السودان: “أدين مرة أخرى بشدة الاستيلاء العسكري بالقوة على السلطة في السودان، وأحث بالطبع جميع أصحاب المصلحة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”. وأردف “يجب الإفراج فورا عن رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

وأشار غوتيريش إلى أن “السودان قد حقق إنجازا مهما ولا يمكن عكس مساره، وعليه فمن الأهمية بمكان استعادة كافة الترتيبات والمؤسسات الانتقالية، وفقا للوثيقة الدستورية”، منوها بأن “الشعب السوداني أظهر رغبة عارمة في الإصلاح والديمقراطية”.