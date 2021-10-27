إيطاليا: قلق لوصم إسرائيل 6 منظمات غير حكومية فلسطينية بالإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني “انطلاقا من منصبي كمسؤولة عن التعاون الإنمائي، لا يسعني إلا أن أعرب عن قلقي بشأن تصنيف إسرائيل لست منظمات غير حكومية فلسطينية إنسانية وحقوقية أساسية كـ: منظمات إرهابية”.

وذكرت سيريني في بيان الأربعاء، أن “العديد من هذه المنظمات تقيم علاقات تعاون مثمرة مع بلدان مانحة كثيرة، ومن بينها إيطاليا، من أجل تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي وتقديم المساعدة الإنسانية”.

وخلصت نائبة الوزير الى القول، إن “إيطاليا تؤمن بأن دور منظمات المجتمع المدني أساسي ولا غنى عنه في تعزيز إطار حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.