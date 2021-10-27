دي مايو: الدبلوماسية المناخية والطاقة محور عملنا في قمة COP26

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو “إن دبلوماسية المناخ والطاقة هي محور عمل إيطاليا في المجالات التي تحظى بأولوية اهتمامنا، بدءًا من منطقة المتوسط ​​الموسعة، حيث يتجلى الارتباط بين المناخ والأمن بشكل متزايد”.

وأضاف الوزير دي مايو في كلمته أمام حدث حول الاقتصاد الأخضر، في روما الأربعاء، أن “في هذه المنطقة، وهي من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي في العالم”، كما “يتقاطع تأثير هذه الظاهرة مع عوامل عديدة أخرى مزعزعة للاستقرار، تمتد من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة، مروراً بالهشاشة المؤسساتية والفقر المدقع”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إن بلاده ” تقوم هنا اليوم إلى جانب التزامها بالسلام والاستقرار، بالترويج لأجندة إيجابية لإدارة مشتركة ومستدامة للمصالح المشتركة لمنطقة المتوسط”​​، واختتم بالقول: “مثل البيئة، الانتقال الأخضر والاقتصاد الأزرق”.