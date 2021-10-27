إيطاليا: تخصيص ميناء آمن لسفينة منظمة أطباء بلا حدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صقلية – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تخصيص ميناء باليرمو مرفأً آمناً لإنزال المهاجرين من على متن سفينة (Geo Barents) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وذكرت المصادر الأمنية أن “من المتوقع وصول السفينة إلى العاصمة الصقلية عند حوالي الساعة العاشرة مساءً، وهي تحمل على متنها 367 مهاجراً تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في منطقة وسط البحر المتوسط”

وأشارت المصادر إلى أن “من بين المهاجرين 172 قاصرا أيضا، 134 منهم غير مصحوبين بذويهم، فضلا عن 29 امرأة”، بينما “هناك 60 ممن تم انقاذهم تقل أعمارهم عن 15 عامًا”.

وغرد طاقم (Geo Barents) على (تويتر) متهللاً: “مرحى! لدينا ميناءً للهبوط. لا توجد كلمات للتعبير عن الفرح والارتياح اللذين على يسودان على متن سفينتنا”. واختتموا بالقول، “نتوجه الآن إلى باليرمو لإيصال 367 ناجٍ إلى بر الأمان”.