إيطاليا: 4598 إصابة بكوفيد و50 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “4598 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أنحاء إيطاليا اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك أيضا 50 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131,954 شخصاً منذ بدء انتشار الوباء”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 468,104 تحليل كشف عن العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 0.98٪”.

ولفتت النشرة إلى “زيادة طفيفة بعدد المرضى في المستشفيات ممن ظهرت عليهم الأعراض، بلغت 11 حالة”، في حين ظل عدد المرضى في أقسام العناية المركزة بالمستشفى دون تغيير (341)”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات يبلغ حاليا 2615″، في حين “تماثل للشفاء منذ يوم أمس 4226″، ليصل “إجمالي عدد المتعافين إلى 4,545,049 منذ بداية الوباء”.