دي مايو: لبنان يتمتع بأولوية لدى إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده “تتابع الوضع في لبنان عن كثب، وأظهرت دائما قربها من اللبنانيين وستواصل تقديم دعمها لهم في المستقبل أيضاً”.

ورداً على سؤال حول مبادرات محتملة لتدخل إيطالي اسهاما بحماية المدنيين في لبنان، قال الوزير دي مايو خلال احاطة برلمانية الأربعاء، إن “الجمود السياسي الناجم عن استقالة حكومة دياب في 10 آب/أغسطس 2020، بعد أيام قليلة من الانفجار بمرفأ بيروت، أسهم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في سياق صعب أصلا بسبب آثار الوباء”.

وشدد وزير الخارجية على أن “تشكيل ميقاتي الأخير للسلطة التنفيذية ليس سوى خطوة أولى في مسار يعد بأن يكون طويلًا ومعقدًا لتلبية التطلعات المشروعة للسكان المنهكين. ستحكم إيطاليا، جنبًا إلى جنب مع شركائها الأوروبيين والمجتمع الدولي، على عمل الحكومة الجديدة – التي لن نتأخر بتقديم كل دعم ممكن لها – على أساس ما ستكون قادرة بالفعل على القيام به لتحسين الاقتصاد والظروف الاجتماعية للبنانيين”.

وكرر رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول إن “لبنان دولة ذات أولوية بالنسبة للتعاون الإيطالي، الذي يعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة”. فـ”في السنوات الثلاث من 2018-2020، تم تخصيص 61.1 مليون يورو للبنان، منها 35.4 مليون لبرامج التنمية و25.7 مليون للمبادرات الإنسانية”.

وأوضح صاحب وزارة الخارجية أن “التعاون الإيطالي يوظف على وجه الخصوص أكثر من 8 ملايين يورو سنويًا للتدخلات الإنسانية في البلاد من خلال تمويل أنشطة المنظمات الدولية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني الإيطالية الموجودة في المنطقة. نحن نعلق أهمية خاصة على المبادرات لصالح اللاجئين، السوريين بشكل خاص، وكذلك المجتمعات التي تستضيف اللبنانيين الأكثر ضعفاً”.